2018-09-25T08:46:58+03:00
Общество

Правительство Тюменской области намерено сотрудничать с соцсетью «Одноклассники»

Стороны уже обсуждают возможные совместные проекты
Маргарита КАЛИНКИНА
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Правительство Тюменской области намерено сотрудничать с соцсетью «Одноклассники». Сегодня, 25 сентября, губернатор Александр Моор встретится с руководителем «Одноклассников» Антоном Федчиным и обсудят возможные направления совместной деятельности. Они также рассмотрят перспективы работы региональной площадки соцсети «Одноклассники», сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Вв социальной сети планируется создать паблик «Тюменская область – все ОК». Предполагается, что он будет рассказывать об основных событиях и перспективах нашего региона. Сегодня на встрече стороны планируют обсудить основные направления этого проекта.

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