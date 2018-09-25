2018-09-25T08:10:58+03:00
Общество

В Тюменском районе обнаружено поле, заваленное кучами куриного помета

Отходы складировала птицефабрика «Боровская»
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменском районе обнаружено поле, заваленное кучами куриного помета. Фото Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и ЮгреВ Тюменском районе обнаружено поле, заваленное кучами куриного помета. Фото Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре
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На полях птицефабрики «Боровская» в Тюменском районе обнаружены кучи куриного помета. Их выявили сотрудники Россельхознадзора. Они проводили плановый осмотр сельскохозяйственного угодья площадью 153,5 га и выяснили, что часть участка площадью 13,3 га загрязнена птичьим пометом.

Отходы производства складируются буртами высотой 1-2 м с помощью бульдозеров на поверхности участка без гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. Таким образом, все вредные микроорганизмы, содержащиеся в помете, могут попасть в почву и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Сейчас областное Управление Роспотребнадзора проводит контрольное мероприятие с целью привлечения виновных к ответственности на основании части 2 ст. 8.6 (Уничтожение плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с отходами производства) и части 2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв).

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