25 Сент. 06:44 2018-09-25T09:42:16+03:00

Жесткое ДТП: на пустой дороге в Тюмени грузовик не смог разъехаться с легковушкой. Фото Резиды Садриевой vk.com

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Серьезная авария произошла ночью в Тюмени. На перекрестке Товарного шоссе с улицей Гранитной грузовик столкнулся "Нексией". В результате пострадали трое человек, сообщают очевидцы.

По неофициальным данным, авария произошла, когда грузовик поворачивал на улицу Гранитную и не пропустил встречную иномарку.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, вызов на Станцию скорой помощи поступил в 21.51. Через 5 минут бригады были на месте. Двое пациентов были доставлены в ОКБ №2, ещё один отказался от госпитализации.