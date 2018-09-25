2018-09-25T06:32:37+03:00
Происшествия

В Тюменской области руководитель УК тратил платежи жильцов на свои нужды

На экс-коммунальщика заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишиме руководителя одной из управляющих компаний поймали на растрате. Оказалось, что гендиректор УК в 2017 году незаконно перечислял деньги, полученные от потребителей для оплаты услуг по водоснабжению, в счет оплаты своих налогов. Кроме того, из коммунальных платежей он оплатил наложенный на него административный штраф, который должен был оплатить из собственных средств. В итоге руководитель незаконно растратил более 700 тысяч рублей.

Сейчас управляющая компания находится в стадии ликвидации. По факту растраты возбуждено уголовное дело. Бывшему директору грозит лишение свободы до шести лет, сообщили в областной прокуратуре.

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