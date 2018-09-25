2018-09-25T05:10:55+03:00
Экономика

В Тюмени стартуют Дни знаний для предпринимателей

Бизнес-форум продлится 2 дня
Маргарита КАЛИНКИНА
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VI ежегодный бизнес-форум «Дни знаний для предпринимателей» стартует сегодня, 25 сентября в Технопарке Тюмени. На него ожидают более полутора тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Работа форума продлится два дня.

Участников ждут встречи с лидерами региональных общественных организаций, представителями регионального правительства, российскими и международными экспертами в области бизнеса. Будут обсуждаться основные векторы развития предпринимательства в России и актуальные вопросы малого и среднего бизнеса.

Бизнес-форум уже известен как уникальная образовательная и коммуникативная платформа. посланием к участникам выступит глава региона Александр Моор, а спикерами станут: заместитель губернатора Вадим Шумков, тюменский омбудсмен по защите прав предпринимателей, председатель ТРО ООО «Деловая Россия» Лариса Невидайло, публицист, автор более сотни интервью с политиками, деятелями культуры, науки и спорта, эксперт по стратегическому PR Александр Цыпкин, директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов Ильдар, продакт-менеджер “eLama” – крупнейшей системы управления Online- рекламой Никита Голубцов и другие.

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