2018-09-25T03:43:28+03:00
Общество

Погода 25 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

Воздух прогреется до +21 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 25 сентября в Тюмени: солнечно и теплоПогода 25 сентября в Тюмени: солнечно и теплоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Вторник, 25 сентября, в Тюменской области будет теплым и сухим. Утром туман, днем юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до +17 +22 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске будет солнечно и ясно, а воздух прогреется до +21 градуса, в Тобольске и Ишиме тоже солнечно и до +20.

В народном календаре 25 сентября названо Артамоном Змеевиком. Считалось, что в этот день змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье.

Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора