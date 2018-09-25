Погода 25 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

25 Сент. 03:43 2018-09-25T03:43:28+03:00

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Вторник, 25 сентября, в Тюменской области будет теплым и сухим. Утром туман, днем юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до +17 +22 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске будет солнечно и ясно, а воздух прогреется до +21 градуса, в Тобольске и Ишиме тоже солнечно и до +20.

В народном календаре 25 сентября названо Артамоном Змеевиком. Считалось, что в этот день змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье.

Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.