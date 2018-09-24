В подземном переходе Тюмени остановили колонну квадроциклов

24 Сент. 16:01 2018-09-24T16:03:06+03:00

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Колонну из пяти квадроциклов остановили в Тюмени. Они следовали в подземном пешеходном переходе через развязку объездной дороги и Московского тракта.

Все пять водителей оштрафованы за езду по тротуарам, сообщили в областной Госавтоинспекции. Двое из пяти квадроциклистов оказались без прав, они привлечены к административной ответственности еще и за это нарушение. Их квадроциклы доставлены на специальную стоянку. Еще один водитель не имел при себе водительского удостоверения.

Один квадроцикл оказался не зарегистрированным в ГИБДД и не имел госзнака.

В Госавтоинспекции отмечают, что участники подобных поездок должны осознавать степень ответственности за свое поведение. Опасно, когда за руль садится человек, не имеющий права и навыков управления квадроциклом, он може спровоцировать аварию. Травмы в таком ДТПобычно бывают тяжкими либо и вовсе заканчиваются трагически.