2018-09-24T16:03:06+03:00
Происшествия

В подземном переходе Тюмени остановили колонну квадроциклов

Всех водителей оштрафовали
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В подземном переходе Тюмени остановили колонну квадроциклов. Фото ГИБДД Тюменской областиВ подземном переходе Тюмени остановили колонну квадроциклов. Фото ГИБДД Тюменской области
Изменить размер текста:

Колонну из пяти квадроциклов остановили в Тюмени. Они следовали в подземном пешеходном переходе через развязку объездной дороги и Московского тракта.

Все пять водителей оштрафованы за езду по тротуарам, сообщили в областной Госавтоинспекции. Двое из пяти квадроциклистов оказались без прав, они привлечены к административной ответственности еще и за это нарушение. Их квадроциклы доставлены на специальную стоянку. Еще один водитель не имел при себе водительского удостоверения.

Один квадроцикл оказался не зарегистрированным в ГИБДД и не имел госзнака.

В Госавтоинспекции отмечают, что участники подобных поездок должны осознавать степень ответственности за свое поведение. Опасно, когда за руль садится человек, не имеющий права и навыков управления квадроциклом, он може спровоцировать аварию. Травмы в таком ДТПобычно бывают тяжкими либо и вовсе заканчиваются трагически.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора