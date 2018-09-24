Улицу Коммунистическую в Тюмени частично закроют для транспорта
На перекрестке с улице Свободы пройдет строительство теплотрассы
Улицу Коммунистическую в Тюмени частично закроют для транспорта
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Улицу Коммунистическую в Тюмени частично закроют для транспорта на три дня. В районе пересечения с улицей Свободы пройдет строительство участка тепловой сети.
Проезд будет закрыт с 8 часов 28 сентября до 20 часов 30 сентября, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Пути объезда: ул. Казанская, ул. Садовая, ул. Димитрова.
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, быть внимательными, заблаговременно планировать маршруты движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.