24 Сент. 15:44 2018-09-24T16:10:37+03:00

Улицу Коммунистическую в Тюмени частично закроют для транспорта

На перекрестке с улице Свободы пройдет строительство теплотрассы

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Улицу Коммунистическую в Тюмени частично закроют для транспорта на три дня. В районе пересечения с улицей Свободы пройдет строительство участка тепловой сети.

Проезд будет закрыт с 8 часов 28 сентября до 20 часов 30 сентября, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Пути объезда: ул. Казанская, ул. Садовая, ул. Димитрова.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, быть внимательными, заблаговременно планировать маршруты движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.