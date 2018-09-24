2018-09-24T15:36:34+03:00
Происшествия

В Ялуторовске поймали поджигателя

Полицейские оказались рядом, когда мужчина устроил пожар
Маргарита КАЛИНКИНА
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Подозреваемый в поджоге построек в центре Ялуторовска здержан полицейскими. Молодой человек в ночь с 20 на 21 сентября подпалил хозяйственные строения. Возгорание заметили оперуполномоченные уголовного розыска, которые рядом проводили оперативные мероприятия. Они вызвали пожарных и по горячим следам задержали поджигателяю. Мужчина пытался скрыться, но уйти ему не удалось.

Подозреваемым оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Его взяли под стражу и сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено также уголовное дело на основании статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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