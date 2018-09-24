Сбербанк выступит генеральным партнером форума «Дни знаний для предпринимателей»

24 Сент. 15:03 2018-09-24T15:04:59+03:00

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Сбербанк выступит генеральным партнером шестого ежегодного бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей». Мероприятие проводит региональное отделение «Деловой России» при поддержке Правительства Тюменской области. Форум пройдет 25 и 26 сентября 2018 года в тюменском Технопарке.

«Данная дискуссионная площадка позволяет предпринимателям, представителям власти, финансовым институтам обмениваться мнениями по вопросам развития малого бизнеса, делиться опытом, и, самое главное, получать актуальную информацию и новые знания из первых рук. Для банка сотрудничество с малым бизнесом всегда было и остается одним из самых важных приоритетов. Именно поэтому мы не только оказываем предпринимателям банковские услуги, но и активно развиваем нефинансовые сервисы, поддерживаем полезные и интересные мероприятия для предпринимателей», – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Во второй день форума в рамках образовательной программы пройдет первая лекция проекта «Школа бизнеса» от дочерней структуры Сбербанка «Деловая среда». Спикером выступит руководитель коммерческих проектов компании «Деловая среда» Александр Яковлев – эксперт в области продаж, построения бизнес-стратегии и управления персоналом. Бесплатная обучающий курс для предпринимателей реализуется при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Западно-Сибирского банка Сбербанка. Программа включает 8 семинаров и 8 вебинаров от опытных экспертов и успешных предпринимателей со всей страны, курс будет проходить в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Омутинском с 26 сентября по 3 ноября. Спикеры расскажут о разных аспектах и нюансах ведения бизнеса, поделятся опытом, помогут развивать бизнес быстрее и эффективнее. За 2017 год «Школа бизнеса» прошла в 22 регионах, обучающий курс формируется индивидуально под каждый субъект. Все желающие могут зарегистрироваться для участия в бесплатной программе здесь

Проект реализуется в рамках государственной стратегии развития малого и среднего предпринимательства, цель которого — дать толчок для развития и роста выручки малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, сформировать предпринимательскую культуру в регионе.