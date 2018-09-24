2018-09-24T14:56:40+03:00
Туризм

В Ялуторовске готовят праздник «Капуста Барыня»

Гости будут состязаться в шинковке, готовке и чистке капусты
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ялуторовске готовят праздник «Капуста Барыня». Фото Ялуторовского острогаВ Ялуторовске готовят праздник «Капуста Барыня». Фото Ялуторовского острога
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Народный праздник «Капуста Барыня» готовят в Ялуторовске. Он пройдет 20 октября в остроге на Сретенской площади.

В прошлом году праздник посетили иностранные туристы, представители 50 стран, участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. О нем даже рассказали в Новостях на Первом канале.

В этот раз туристов по традиции ожидают конкурсы по шинковке капусты, на лучший рецепт блюда из капусты, лучший образ «Капуста Барыня», самое точное определение веса капусты, самую тяжелую капусту, самую умелую очистку и затаривание капусты в сетки.

Кроме этого, на территории острога состоится продажа свежей и квашеной капусты, а также других овощей и семян. Всем гостям праздника – ароматный капустный пирог с острожным чаем!

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