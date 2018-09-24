Тюменцам расскажут, как совершить кругосветку без денег

24 Сент. 14:39 2018-09-24T14:41:32+03:00

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Как совершить кругосветку без денег. Оказывается, это возможно. С тюменцами своим опытом готов поделиться психолог и путешественник Александр Удалов. 27 сентября в 19:00 в центре "Город молодых" (ул.Механическая 31) он проведет мастер-клас "Кругосветка: вернись другим человеком".

Турист расскажет о своём эксперименте, одиночном путешествии вокруг света, без денег, вещей, знания языков, плана и маршрута...

Он преодолел с востока на запад более 80 тысяч км: от из Омска, далее по России через Москву, Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Германию, Швейцарию, Италию, Монако, Францию, Испанию (здесь прошел Путь Сантьяго 800 км пешком), Португалию, США, Гавайи, Океанию, Новую Зеландию, Австралию, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Тайланд, Китай.

Он готов рассказать как путешествовать без денег и подработок; как общаться с жителями разных стран, если знаешь только русский; в чем преимущества путешествия без маршрута; как путешествие меняет путешествующего; как познавая мир, познавать себя; как быть счастливым в пути.

Александр также поделится своими историями о необычных ситуациях и ответит на все вопрсоы участников встречи.

ОТметим, что Александр Удалов - исследователь возможностей человека, специалист по раскрытию индивидуальности, дипломированный психолог, автор и ведущий тренинговых программ, построенных на личном практическом опыте.

Он объехал более ста стран (одно из путешествий в Индию послужило основой для его книги «36 с половиной», выпущенной в 2007 году в Москве издательством «Вариант»).