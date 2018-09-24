Заплыли глаза и начало трясти: тюменке вызвали скорую после чая с ромашкой
Молодая тюменка после чая с ромашкой отекла и ее начало трясти. У девушки заплыли глаза и опухло лицо. Инцидент произошел накануне, 23 сентября, в полвторого ночи. Родители тут же вызвали 18-летней девушке скорую. Родственники догадались, что у дочери отек Квинке, ей дали таблетку антигистаминного препарата.
Через 6 минут после звонка медики были на месте. Они стабилизировали состояние пациентки и доставили ее в стационар для наблюдения.
По словам специалистов скорой помощи, за минувшие выходные у восьми тюменцев была острая аллергическая реакция. В таких случаях необходимо вызвать рвоту, затем нужно промыть желудок, для этого выпить до 1-2 литров воды и вызвать повторно рвоту. После принять антигистаминный препарат.
Всего за минувшие выходные, с 22 по 23 сентября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1486 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 540 пациентов. Медики также спасли 58 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная помощь оказана 11 пациентам в состоянии комы или шока, 26 – с острым коронарным синдромом, 21 – с нарушением мозгового кровообращения, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.