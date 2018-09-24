24 Сент. 13:38 2018-09-24T13:40:15+03:00

Рок в защиту животных и форум для глухих: в Тюмени названы победители грантов «Моя идея»

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До конца 2018 года тюменцев ждут всероссийский фестиваль «Рок в защиту животных», школа электронной музыки, форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл», проект для начинающих дизайнеров «Народный кутюрье» и еще несколько интересных проектов.

Накануне, 23 сентября, названы победители грантового конкурса «Моя идея». Материальную поддержку получили 16 тюменских инициатив. Общая сумма грантов составила 2,7 миллиона рублей.

Самый крупный грант в 260 тысяч рублей получил проект «Детско-юношеская пресс-служба V Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». Команда фестиваля вместе с «Живой планетой» обучат 30 ребят киножурналистике, созданию отзывов и рецензий, фото- и видео-репортажей, помогут освоить искусство интервьюирования, а также расскажут о видеоблогах. В результате дети выпустят собственную газету.

— В этом году качество проектов существенно выросло. Было много участников и наши сообщества поняли, что объединяться с другими командами для реализации масштабных проектов более эффективно, — отметила руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Кроме того, департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области наградил победителей грантового конкурса среди некоммерческих организаций. Материальную поддержку в размере от 50 000 до 500 000 рублей получили 9 проектов. Общий призовой фонд конкурса составил более 3 миллионов рублей.