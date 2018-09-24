2018-09-24T13:20:38+03:00
Звезды

Компания Disney начала съемки фильма по сценарию тюменца

Премьера запланирована на март 2019 года
Марина АНТОНОВА
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Компания Disney начала съемки фильма по сценарию тюменца. Фото happiness.disney.ruКомпания Disney начала съемки фильма по сценарию тюменца. Фото happiness.disney.ru
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Компания Disney начала съемки второго киноальманаха «Счастье – это...» по сценарию тюменца Шамиля Агаева. Его рассказ про дядю Витю победил во всенародном конкурсе «Счастливые истории».

Киноальманах будет состоять из семи киноисторий, премьера состоится в марте 2019 года, после чего его планируется показать бесплатно в 400 кинозалах России

Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге, в них участвуют извесные актеры: Ирина и Ксения Алферовы, Елена Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова и Людмила Чурсина.

Напомним, что конкурс на лучший сценарий для альманаха проходил в 2017 году. По итогам в сценарную группу вошли 14 победителей, а работа Шамиля Агаева была признана лучшей. Отметим, что Шамиль Агаев участвовал и в первом альманахе 2015 года. Тогда тюменец был единственным сценаристом-любителем в группе профессионалов.

Снимают новые истории режиссеры, которые также отбирались по конкурсу. Кроме именитых актеров будут задействованы непрофессионалы прошедшие «народный кастинг».

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