2018-09-24T12:12:43+03:00
Общество

Браконьерами Тюменской области природе причинен ущерб на 7 млн рублей

Пока компенсировано свыше 750 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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С начала 2018 года в Тюменской области выявлено 50 фактов незаконного отстрела животных и вылова рыбы. Возбуждено 43 уголовных дела. Из них 22 дела направлены в суды, по некоторым уже вынесено наказание, сообщили в областной прокуратуре.

Браконьеры незаконно истребили более 30 косуль, 20 лосей, 3 кабанов, и выловили более 11 сибирских осетров, занесенных в Красную книгу, и 10 стерлядей. Причиненный природе ущерб составил свыше 7 млн. рублей.

На стадии предварительного расследования ущербы компенсирован на сумму свыше 750 тысяч рублей. Арестовано имущество подозреваемых (обвиняемых) на сумму более 800 тысяч рублей.

Наиболее сложные и резонансные дела расследуются под надзором областной прокуратуры. Например, сейчас завершается расследование уголовного дела об отстреле лося группой лиц на особо охраняемой природной территории.

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