По Тюменской детской железной дороге летом прокатились более 20 тысяч пассажиров

24 Сент. 11:47 2018-09-24T11:52:21+03:00

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Более 20 тысяч человек прокатились летом по Тюменской детской железной дороге (ДЖД). Летнюю практику прошли 450 юных железнодорожников.

Напомним, ДЖД – не просто «стальная магистраль в миниатюре», а действующий профориентационный центр. Ежегодно здесь проходят обучение несколько сотен подростков. В основном это ученики 5-8 классов из Тюмени, поселков Винзили и Боровский (Тюменский район). В течение года они изучают технические дисциплины, знакомятся с основами железнодорожного дела, работой локомотивного и вагонного депо, путевого хозяйства, пассажирских и грузовых станций, а летом отрабатывают эти знания на практике. Под руководством опытных наставников ребята трудятся машинистами и помощниками машиниста, дежурными по станции, осмотрщиками вагонов, дежурными по вокзалу, диспетчерами,

Тюменцы любят приезжать на детскую железную дорогу семьями. Она расположена в пригороде Тюмени, рядом с поселком Боровский, и проходит вдоль озера Андреевское. Магистраль протяженностью 3,8 км объединяет две станции – Юность и Приозёрная, и два остановочных пункта – платформы Солнечная и Лесная. Парк подвижного состава ДЖД включает два действующих локомотива и четыре пассажирских вагона. К услугам пассажиров – вокзал с билетной кассой и залом ожидания.

Сейчас обсуждается возможность формирования на базе Тюменской детской железной дороги современной инновационной площадки для научно-технического творчества и досуга детей и подростков.