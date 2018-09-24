2018-09-24T11:36:35+03:00
Общество

Тюменский семейный фестиваль ГТО назвал победителей

За победу боролись 29 команд
Маргарита КАЛИНКИНА
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Во второй этап Областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли 29 семей. Все команды состояли из трех человек: мама, папа и ребенок. Возраст родителей составил от 25 до 49 лет, а ребенка - от 9 до 17 лет.

Команды выполнили нормативы по стрельбе из пневматической винтовки, по плаванию на 50 м., по бегу на 60 м, на 1 км, на 1,5 км, на 2 км, на 3 км; по подтягиванию на перекладине; по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу; по наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье; по прыжку в длину с места толчком двумя ногами; по подниманию туловища из положения лежа на спине.

В итоге 1 место заняла семья Бурмакиных из Ялуторовска, 2 место у семьи Глухаревых из Тюмени, 3 место – у семьи Катаргиных из Тюмени. Призеры, победители и участники были награждены ценными призами, сообщили в ЦСП 72.

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