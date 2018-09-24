На дорогах Тобольска пройдет массовая проверка водителей
Полицейские будут выявлять нетрезвых за рулем
На дорогах Тобольска пройдет массовая проверка водителейФото: Ольга Крыльцова
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Массовая проверка водителей пройдет завтра, 25 сентября, в Тобольске. Автоинспекторы будут выявлять пьяных за рулем.
Как пояснили в отделе ГИБДД отдела полиции «Тобольский», акция направлена на стабилизацию дорожной обстановки, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Отметим, что полицейские заранее предупреждают водителей. Цель акции - не наказать, а снизить количество нетрезвых тоболяков за рулем.
Подобные акции проходят также в Тюмени. Опыт показывает, что несмотря на предупреждения, полдицейским все равно удается выявить пьяных.