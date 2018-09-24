24 Сент. 10:22 2018-09-24T10:24:43+03:00

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28 сентября 2018 года в Тюмени откроется уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое». В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова будут представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея. Это первая в России передвижная выставка тактильных картин. Проект совместно реализуют Сбербанк и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Прикоснуться к полотнам известных художников жители и гости города смогут в буквальном смысле – благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками. Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. Любой посетитель сможет надеть темные очки, включить аудиогид и открыть новые грани восприятия искусства, лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи глаз.

Владислав Шиленко, Заместитель председателя Западно-Сибирского банка – Управляющий Тюменским отделением Сбербанка:

- Сбербанк традиционно поддерживает масштабные социальные и культурные проекты. Мы очень рады принять уникальную выставку «Видеть невидимое» и постарались максимально дополнить программу экспозиции специальными мероприятиями, чтобы расширить границы восприятия искусства для посетителей выставки и сделать проект значимым для культурной жизни Тюмени.

В экспозицию вошли произведения художников разных эпох и стилей: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.

Кроме того, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из собрания местного музея и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. В Тюмени экспозиция будет дополнена рельефной репродукцией картины Николаса Маса «Портрет вельможи». После окончания выставки она останется в фонде музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

Аудиогид к основной экспозиции озвучил актер и режиссёр Евгений Миронов, тактильный маршрут для рельефной копии картины «Портрет вельможи» записал известный тюменец, певец Алексей Чумаков.

Уникальная выставка с большим успехом прошла уже в 13 городах России. Тюмень станет предпоследним городом в географии выставки и будет дополнена особенными мероприятиями:

- 29 сентября с лекцией выступит незрячий искусствовед Алексей Филатов. С его помощью зрители смогут более осознанно понять, как воспринимать картины тактильно;

- на выставке будет представлен проект Централизованной городской библиотечной системы Тюмени «Тактильные книги для маленьких читателей с нарушением зрения». После открытия выставки в течение месяца все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению серии тактильных книг о живописи.

Выставка «Видеть невидимое» будет открыта в музее имени Словцова до 28 октября 2018 года. Вход на выставку свободный.