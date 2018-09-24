В Тюменской области задержали автобус с нелегальными мигрантами

24 Сент. 09:57 2018-09-24T09:57:13+03:00

14 человек будут выдворены из России

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В Тюменской области полицейские задержали автобус с нелегальными мигрантами. Люди направлялись в одну из стран ближнего зарубежья.

В салоне находились 32 иностранца. При проверке их документов выяснилось, что 14 человек нарушены сроки пребывания в России, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Граждане прибыли еще в начале летнего сезона на заработки.

Всех задержанных доставили в отдел иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Тюменской области для установления личности и проверки по базам данных.

В итоге полицейские составили 29 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». За это нарушителям грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Организатор перевозки иностранцев привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.18.9 КоАП РФ (Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию). Виновный оштрафован.

Госавтоинспекторы составили также протоколы на водителя автобуса, который нарушил правила перевозки пассажиров с неисправной тормозной системой. В настоящее время автобус задержан и помещен на штрафстоянку.