24 Сент. 09:19 2018-09-24T09:19:34+03:00

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Тюменцам предлагают написать Большой этнографический диктант. Всероссийская акция пройдет 2 ноября накануне Дня народного единства.

За 45 минут участникам необходимо будет ответить на 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Общая сумма баллов за диктант – 100.

Диктант покажет уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, подтолкнет граждан к изучению этнографии.

Участвовать в диктанте могут россияне и иностранцы, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Достаточно обратиться на любую площадку независимо от места жительства. Адрес можно найти здесь и здесь.