24 Сент. 09:02 2018-09-24T09:04:59+03:00

Тюменцы уже выиграли несколько медалей на Европейских играх полицейских и пожарных. Фото УМВД по Тюменской области

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Тюменские полицейские завоевали несколько медалей на VII Европейских играх полицейских и пожарных в испанском Альхесирасе. За медали всех достоинств борются атлеты из 30 стран, Россию представляют более 100 спортсменов.

Из Тюменской области в сборную вошли 10 человек, которые выступают в состязаниях по стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису, кикбоксингу, боксу и легкой атлетике.

В первый же день турнира тюменцы выиграли три награды. Так, сотрудник ГИБДД майор полиции Андрей Сопин взял бронзу в индивидуальном зачете по пулевой стрельбе из боевого оружия (до 49 лет). В этой же дисциплине россияне стали лучшими в командном зачете. За команду выступали тюменский автоинспектор, майор полиции Алексей Батурин и сотрудник МО МВД России "Тобольский" майор внутренней службы Рафик Карымов.

Закрепил стартовый успех тюменской дружины ветеран, полковник внутренней службы в отставке Владимир Крист, взявший золото в кроссе на 5 километров. Во второй день состязаний Владимир Арнольдович завоевал золото на дистанции 1.5 километра.