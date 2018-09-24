Тюмень будут превращать в город-сад

24 Сент. 08:36 2018-09-24T08:40:13+03:00

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Тюмень может превратиться в город-сад. Такую задачу ставят перед собой власти города. На минувшей неделе состоялась научно- практическая конференция, на которой обсуждались проблемы озеленения. В итоге было рекомендовано инициировать разработку стратегии озеленения Тюмени на долгосрочный период, в рамках которой разработать предложения по:

- изменению генерального плана города;

- в действующем генплане повысить качество ландшафтной архитектуры;

- при озеленении приоритет отдавать многолетними культурами с обязательным сочетанием с однолетними цветами;

- сформировать стандарт посадочного материала, посадочных мест, технологических карт по ландшафтным насаждениям и уходу за ними;

- создать перечень культур (крупномерных, декоративных и др.) для озеленения с учетом рекомендаций ученого сообщества;

- сформировать многолетний централизованный заказ на саженцы деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также ежегодно, до декабря формировать перечень однолетних цветов в соответствии с планом работ.

- В 2019 годубудет создана технологическая карта ухода за зелеными насаждениями и обновления видового ассортимента, - сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов .

Отметим, что в 2018 году в Тюмени будет высажено около 5 тысяч деревьев и более 20 тысяч кустарников. При этом деревья высаживаются высотой от 2 до 4 метров. Качество саженцев оценивает специальная комиссия. Подрядчику недостаточно посадить дерево, в течение двух лет он поливает, подкармливает, рыхлит и пропалывает.

- Важно обеспечить должное содержание насаждений. В уход входит санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, полив, подкормка, борьба с болезнями и вредителями. Мы переходим на новый качественный уровень в этом вопросе. Например, всех наших специалистов - озеленителей мы будем объединять в единый центр. Все будет в одних руках и позволит качественно и своевременно планировать все виды работ и осуществлять должный контроль за этим процессом, – отметил начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Сергей Нефедов.

Застройщикам города также рекомендовано садить крупные деревья, а горожан будут активнее привлекать к озеленению дворов и сохранению насаждений, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.