2018-09-24T08:09:24+03:00
Общество

Прокуратура Тюмени открывает горячую линию о нарушениях оплаты труда

Звонить и сообщать нужно сегодня с 10 до 16 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокуратура Тюмени открывает горячую линию о нарушениях оплаты трудаПрокуратура Тюмени открывает горячую линию о нарушениях оплаты трудаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Горячую линию для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда открывает 24 сентября прокуратура Тюмени. Звонки будут принимать с 10 до 16 часов по телефонам 56-89-53 и 56-89-54 (добавочный 109, 111, 117, 119).

Как отметили в прокуратуре, защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. ПОэтому в целях выявления фактов задержки заработной платы и выплаты ее «в конвертах», будут работать телефоны горячей линии.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора