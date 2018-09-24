Прокуратура Тюмени открывает горячую линию о нарушениях оплаты труда

24 Сент. 08:03 2018-09-24T08:09:24+03:00

Звонить и сообщать нужно сегодня с 10 до 16 часов

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Горячую линию для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда открывает 24 сентября прокуратура Тюмени. Звонки будут принимать с 10 до 16 часов по телефонам 56-89-53 и 56-89-54 (добавочный 109, 111, 117, 119).

Как отметили в прокуратуре, защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. ПОэтому в целях выявления фактов задержки заработной платы и выплаты ее «в конвертах», будут работать телефоны горячей линии.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.