2018-09-24T07:25:43+03:00
Спорт

В зоне вылета: ФК «Тюмень» всухую проиграл матч курскому «Авангарду»

Встреча завершилась счетом 2:0
Маргарита КАЛИНКИНА
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ФК «Тюмень» всухую проиграл матч курскому «Авангарду». Накануне, 23 сентября, гостевая встреча в рамках Олимп-первенства России среди команд ФНЛ закончилась счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Тюменцы пропустили по голу в каждом тайме.

Первый гол был забит на 27-й минуте, второй на 69-й. В итоге «Авангард» сейчас на четвертом месте в турнирной таблице, а «Тюмень» - на 16-м, в зоне вылета.

- Наша задача набрать очки, что бы в этом сезоне дойти до финала, - отмети после матча главный тренер клуба Горан Алексич.

Тюменские болельщики очень расстроены.

- Очень все печально по игре. Прям кровь из глаз. Смотришь такой "футбол" и плеваться хочется, - отметил после игры од ин из болельщиков Лёшка Кутищев. И это, пожалуй, одно из самых дипломатичных выссказываний тюменцев о игре.

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