В Администрации Президента РФ отметили тюменский кинофестиваль "Ноль плюс"

24 Сент. 06:17 2018-09-24T07:10:38+03:00

Он вновь откроется в Тюмени с 1 по 7 октября

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Тюменский международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что "Ноль плюс" превратился "не просто в приятный для его участников процесс творческого общения, но и вырос в социально-значимую образовательную программу, в рамках которой активно обсуждается и развивается кинопедагогика".

Напомним, фестиваль состоится в Тюмени с 1 по 7 октября. Будет представлено сто картин из самых разных стран мира. 60 фильмов покажут в России впервые.

Показы фильмов пройдут сразу на трех площадках: в Музейном комплексе имени Словцова, в МТЦ «Космос» и Дворце «Пионер».

Программа включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражных мультиков, документального и научно-популярного кино. Отдельной секцией вынесена программа детских, молодежных и семейных фильмов, созданных тюменскими кинематографистами.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. Состоится уже традиционный форум для педагогов и родителей «Кинопедагогика». Эксперты расскажут, как научить детей смотреть фильмы осмысленно, а также участвовать в создании кино- и медиапроектов. Состоится также презентация онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

- Кинофестиваль – это не только недельный праздник для тюменцев. Это, в первую очередь, образовательное событие, которое ставит в приоритет кинопедагогику, применение кино в воспитательных целях, создание условий для юного и взрослого зрителя, при которых они могут открыть для себя эффективность осмысленного просмотра, возможности анализировать кино, черпать из него полезные смыслы, что важно с точки зрения развития мышления, - отметил директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, кинодокументалист Николай Данн.