В Тюмени отключают светофор на перекрестке улицы Степной с Червишевским трактом
Он не будет работать с 8 до 17 часов
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Светофор на пересечении улицы Степной и Червишевского тракта в Тюмени будет отключен сегодня, 24 сентября. Электронный регулировщик не будет работать с 8 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.