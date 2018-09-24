2018-09-24T05:15:49+03:00
Авто

В Тюмени отключают светофор на перекрестке улицы Степной с Червишевским трактом

Он не будет работать с 8 до 17 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Светофор на пересечении улицы Степной и Червишевского тракта в Тюмени будет отключен сегодня, 24 сентября. Электронный регулировщик не будет работать с 8 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

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