2018-09-24T03:52:09+03:00
Общество

Погода 24 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

Но западный ветер будет до 9 м/с
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 24 сентября в Тюмени: солнечно и теплоПогода 24 сентября в Тюмени: солнечно и теплоФото: Ольга Крыльцова
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Понедельник, 24 сентября, в Тюменской области будет еще теплым. Местами пройдет небольшой дождик, утром в отдельных районах возможен туман. Западный, юго-западный ветер 6-11 м/с. Воздух днем прогреется до +17 +22 градусов.

В Тюмени день ожидается солнечным и безоблачным. Ветер будет до 9 м/с, а температура поднимется до +18 градусов. Такую же погоду обещают синоптики в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. В Ишиме тоже солнечно и ветрено, но на один градус прохладнее, +17.

В народном календаре 24 сентября названо Федориными вечерками или капустными. С этого дня две недели девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками.

На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи. Мужики же варили пиво. Самым вкусным считалось корчажное, которое выдерживали в больших глиняных корчагах.

На Руси на Федору отмечали третью встречу осени. В это время вовсю шли дожди и начиналась слякоть.

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