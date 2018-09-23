Тюменские волонтёры связали носки для детей из интерната

23 Сент. 18:10 2018-09-23T18:10:44+03:00

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Тюменские волонтеры благотворительного проекта «Клубок надежды» связали

носки для воспитанников Детского психоневрологического дома-интерната,

из села Успенка Тюменской области.

«Тёплый» проект появился недавно. Он объединил рукодельниц Тюмени, которые любят

вязать различные вещи, призвав их помочь детям в детских домах, больницах и семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. Фотографиями новых теплых носочков к зиме волонтеры поделились в социальных сетях.

Как отметили волонтеры, наконец-то проект вышел на новую, официальную стадию. В офисе по улице Республики, 146 разместилась штаб-квартира «Клубка надежды». Теперь волонтеры готовы вести официальную отчетность, проводить в штабе мастер-классы, встречи с активными гражданами. Также в штабе будет храниться вся пряжа и инвентарь, здесь же организован пункт сбора вещей и пряжи.