Тюменцы сыграют в КВН

23 Сент. 17:23 2018-09-23T17:23:47+03:00

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Двенадцать команд из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Ижевска и других городов сыграют в КВН. Они будут бороться за выход в финал сезона и участие в сочинском международном фестивале «КиВиН».

Участников ждет три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный номер. В финал выйдут четыре команды, к ним также присоединится команда-победительница лиги «Тюмень». Участники сейчас готовятся к полуфиналу.

По словам исполнительного директора лиги Ирины Белобородовой, в Сочи квнщики будут защищать честь области, а то насколько хорошо они поработали в этом году и какие бонусы ждут региональную лигу, станет известно на фестивале, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Полуфиналы региональной лиги «Запсиб» Международного союза КВН пройдут 6 и 7 октября во Дворце творчества и спорта «Пионер» на Челюскинцев, 46. Начало в 19:00.