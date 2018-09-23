Исетские хлеборобы завершают уборку урожая
Уборка зерновых и зернобобовых культур в Исетском районе идёт полным ходом. Хлеборобы обмолотили 75 процентов посевных площадей. Урожайность в ООО «Эвика-Агро» составила 35 ц/га.
По словам генерального директора предприятия Сергея Кривича, высокая урожайность - результат применения методов эффективного земледелия.
Своевременная обработка семян фунгицидами гарантирует растениям защиту от болезней. Кроме того, роль играет тщательный отбор семенного фонда.
Два современных зерносушильных комплекса хозяйства мощностью 200 тонн в сутки каждый позволяют получать высококачественные семена.
В настоящее время все силы специалистов и работников предприятия направлены на уборку рапса, который занимает 1 636 га.
– Рапс для нас является коммерческой культурой и приносит хорошую рентабельность. Кроме того, он позволяет правильно планировать севооборот, состоящий из зерновых (пшеница, ячмень), однолетних, многолетних трав и кукурузы на силос, – отметил генеральный директор предприятия.
Сейчас на полях ООО «Эвика-Агро» уборкой рапса заняты семь комбайнов. Так, «Акросом» управляет Андрей Сорокин, которого глава хозяйства считает одним из лучших механизаторов предприятия.