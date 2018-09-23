2018-09-23T16:10:58+03:00
Общество

Исетские хлеборобы завершают уборку урожая

Погода позволяет уложиться в сроки
Алена Кульмухаметова
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Высокая урожайность - результат применения методов эффективного земледелияВысокая урожайность - результат применения методов эффективного земледелия
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Уборка зерновых и зернобобовых культур в Исетском районе идёт полным ходом. Хлеборобы обмолотили 75 процентов посевных площадей. Урожайность в ООО «Эвика-Агро» составила 35 ц/га.

По словам генерального директора предприятия Сергея Кривича, высокая урожайность - результат применения методов эффективного земледелия.

Своевременная обработка семян фунгицидами гарантирует растениям защиту от болезней. Кроме того, роль играет тщательный отбор семенного фонда.

Два современных зерносушильных комплекса хозяйства мощностью 200 тонн в сутки каждый позволяют получать высококачественные семена.

В настоящее время все силы специалистов и работников предприятия направлены на уборку рапса, который занимает 1 636 га.

– Рапс для нас является коммерческой культурой и приносит хорошую рентабельность. Кроме того, он позволяет правильно планировать севооборот, состоящий из зерновых (пшеница, ячмень), однолетних, многолетних трав и кукурузы на силос, – отметил генеральный директор предприятия.

Сейчас на полях ООО «Эвика-Агро» уборкой рапса заняты семь комбайнов. Так, «Акросом» управляет Андрей Сорокин, которого глава хозяйства считает одним из лучших механизаторов предприятия.

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