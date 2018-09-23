2018-09-23T15:24:28+03:00
Общество

Тюменскую область в Берлине наградили почётной грамотой за сотрудничество

Совместная работа будет продолжена
Алена Кульмухаметова
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Правительства Тюменской области и земли Нижняя Саксония награждены Грамотой МИД России и МИД ГерманииПравительства Тюменской области и земли Нижняя Саксония награждены Грамотой МИД России и МИД Германии
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Награду представителям правительства Тюменской области вручили в Министерстве иностранных дел ФРГ в Берлине в рамках подведения итогов Российско-Германского Года регионально-муниципальных партнерств 2017/2018.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в рамках Российско-Германского Года состоялся конкурс на совместные проекты России и Германии в гуманитарной сфере.

В конкурсную комиссию пришло более ста заявок из регионов и муниципалитетов России и Германии. В итоге были отобраны 30 проектов сотрудничества в сфере образования, социальной работы, культуры.

Правительства Тюменской области и земли Нижняя Саксония награждены Грамотой МИД России и МИД Германии за планомерную работу по реализации проекта в сфере обучения с применением дуального метода. Он проходил с участием нижнесаксонской Академии Дойла Нинбург на базе агротехнологического колледжа Ялуторовска с 2015 по 2017 год.

Опыт проекта используется во всех средних учебных заведениях агарного профиля Тюменской области.

Почетную грамоту представителю Тюменской области вручили министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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