Гранд-финал Кубка России по киберспорту проведут в Тюмени 15-16 декабря

23 Сент. 14:36 2018-09-23T14:36:42+03:00

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Заявочная кампания на участие в Кубке России по киберспорту 2018 уже стартовала. Онлайн- и LAN-отборочные игры пройдут в Тюменской области в конце октября.

Как сообщает председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко, Федерация киберспорта России официально объявила о старте Кубка страны по киберспорту 2018.

- Заявочная кампания стартовала. Кубок пройдет по четырем дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Могу предположить, что желающих будет предостаточно: в Тюменской области только в Dota 2 может заявиться около 30-40 команд. Полагаем, что у нас будет около 200-300 желающих поучаствовать. Понятно, что всех в один день мы не сможем вывести на LAN, Мы планируем начать в онлайн- и LAN- отборочные в конце октября, - сказал Роман Чуйко.

Отметим, что отборочные игры в регионах начались уже 1 сентября. ФКС России приглашает к участию в Кубке всех желающих из любых стран мира; единственное ограничение — возраст 14+.

Гранд-финал пройдет 15-16 декабря в Тюмени. Четверка лучших в каждом виде программы определят победителя по олимпийской системе. Призовой фонд турнира составит 3 млн 500 тыс. рублей.