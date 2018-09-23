Трое тюменцев бьются за право на участие в шоу «Танцы на ТНТ»

23 Сент. 13:59 2018-09-23T13:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу трое тюменцев участвуют в кастинге самого популярного шоу «Танцы на ТНТ». Пара танцоров - Эльза Хаматуллина и Максим Копытов для кастинга в Челябинске подготовила программу, но жюри посчитало, что это – прямая работа на зрителя.

Танцорам пришлось импровизировать бачату под более живую музыку. Это понравилось экспертам, и ребята были допущены до голосования.

Вместе с парой участие в отборочном туре приняла ещё одна тюменка. 19-летняя тюменка Евгения Дрогалева . Член экспертного совета Мигель назвал Евгению «думающим танцором».

Сейчас тюменцы могут поддержать земляков голосованием.

Организаторы проекта отмечают, что стартовавший 25 августа новый сезон соберет в себе все лучшее, что было в проекте, продолжит развивать танце-вальную культуру, искать таланты по всей стране и показывать зрителям запредельные танцы!

На предварительные кастинги пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» было подано более 10 000 заявок. Креативные продюсеры и хореографы проекта отобрали лучших танцовщиков, которые получили шанс выступить перед тремя наставниками проекта.

В этом году телевизионные кастинги проходят в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и впервые в истории шоу в Нижнем Новгороде, Челябинске и Омске.