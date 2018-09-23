2018-09-23T13:32:33+03:00
Общество

Кадетов из Ишима тренирует инструктор из «Боевого братства»

Под их патронажем находятся восемь патриотических классов
Алена Кульмухаметова
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Заниматься с кадетами из Ишима будет настоящий патриот, военный, инструктор-рукопашник из «Боевого братства» Капис Низамов. У инструктора внушительный список заслуг. После служению родине Капис решил заняться воспитаем подростков.

Тренер по рукопашному бою – 42-летний ветеран внутренних войск и боевых действий на Северном Кавказе Капис Низамов будет работать в кадетском классе Ишимской городской школы № 2. До службы в дивизии внутренних войск имени Дзержинского он занимался восточными единоборствами, а в армии, сдав экзамен, стал обладателем зеленого берета.

По словам председателя Ишимского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Евгения Шляхты, к началу учебного года члены его отделения приобрели для кадетов добротную кожаную грушу для отработки приемов рукопашного боя, несколько пар боксерских перчаток, а на днях в спортзале школы прошли первые тренировочные занятия.

Добавим, что под патронажем Ишимского отделения «Боевое братство» находится восемь кадетских классов, в которых с удовольствием учатся военному делу не только парни, но и девушки седьмых, восьмых и девятых классов.

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