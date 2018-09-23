2018-09-23T12:22:56+03:00
Общество

Завод по переработке картофеля тюменской агрофирмы КРиММ зимой выпустит первую продукцию

Оборудование установят до конца года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Строительство завода по переработке картофеля мощностью 30 тысяч тонн выходит на финишную прямую. Уже зимой продукцию тюменской агрофирмы КРиММ попробуют жители области.

На заводе завершают строительные работы.

- В овощехранилище монтируются системы вентиляции, электричества, устанавливаются клапаны сброса воздуха. Непосредственно в цехе врезаются элементы стока воды, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - До конца года мы планируем установить оборудование, это главная и самая современная начинка всего производства, и зимой следующего года выдать первую продукцию.

Отметим, что на новом предприятии планируют выпускать три вида продукции – это охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.

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