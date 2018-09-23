Завод по переработке картофеля тюменской агрофирмы КРиММ зимой выпустит первую продукцию
Строительство завода по переработке картофеля мощностью 30 тысяч тонн выходит на финишную прямую. Уже зимой продукцию тюменской агрофирмы КРиММ попробуют жители области.
На заводе завершают строительные работы.
- В овощехранилище монтируются системы вентиляции, электричества, устанавливаются клапаны сброса воздуха. Непосредственно в цехе врезаются элементы стока воды, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - До конца года мы планируем установить оборудование, это главная и самая современная начинка всего производства, и зимой следующего года выдать первую продукцию.
Отметим, что на новом предприятии планируют выпускать три вида продукции – это охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.