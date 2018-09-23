2018-09-23T10:34:40+03:00
Общество

Тюменцам предлагают заранее записываться на «Хаос»

Вход на международную лекцию свободный
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Количество мест на шестнадцатую лекцию международного формата CreativeMornings ограничено. Она состоится 30 сентября в пространстве «Медиаполис».

Организаторы сообщают, что на интеллектуальном завтраке тюменцы вместе со спикером обсудят тему «Хаос».

В качестве спикера выступит Маргарита Посадских, директор центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис». Она расскажет о пяти стадиях принятия хаоса. Тюменский продюсер объяснит с помощью каких механизмов можно упорядочить беспорядок. Также затронет тему хаоса в профессиональной сфере — на личном примере покажет, как продюсер может грамотно организовать съемочный процесс.

Отметим, что вход на лекцию свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Всего в рамках международного проекта CreativeMornings в областной столице тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 15 тем: «Выживание», «Равенство», «Гениальность», «Сострадание», «Пионер», «Смерть», «Контекст», «Тревога», «Любопытство», «Отвага», «Игра», «Обязательство», «Ремесло», «Намерение» и «Сообщество».

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