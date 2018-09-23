«Спасибо!»: Верховный муфтий Сирии поблагодарил югорчан за поддержку и гуманитарную помощь

23 Сент. 10:25 2018-09-23T10:25:05+03:00

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В Сургуте завершился двухдневный визит Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна. Первый день для лидера сирийских суннитов ознаменовался встречей со студентами и югорскими имамами, второй – посещением Соборной мечети, где он выступил с проповедью, и встречей с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

В ВАШИХ СЕРДЦАХ – ЛЮБОВЬ

Ахмад Бадр эд-Дин Хассун прибыл в Югру с ответным визитом для того, чтобы лично поблагодарить российский народ, президента РФ Владимира Путина и губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову за поддержку сирийцев. Именно глава региона в апреле 2018 приехала в Сирию, где посетила детей-сирот и привезла гуманитарную помощь.

- Вы находитесь очень далеко от Сирии, но мы чувствуем, что в ваших сердцах есть любовь к сирийскому народу, - отметил Ахмад Хассун. – Поэтому мы встречаемся с его Святейшеством и с его Превосходительством господином муфтием, главой города Сургута, чтобы обсудить вопросы защиты двух стран от терроризма и не допустить распространения сирийских экстремистов по всему миру. Когда Наталья Комарова посетила Сирию, она оставила улыбки на лицах людей, на лицах детей. Я благодарен ей за то, что она прилагает усилия для выстраивания отношений между двумя странами. Кроме того, мы несём очень важное послание этого региона о необходимости строить мир на своей земле и избегать всяческих проявлений экстремизма.

По словам шейха, Россия – это та страна, которая никогда не проводила оккупационную политику. Даже в период присутствия террористов в Афганистане, СССР помогал строить страну. Увы, но после того, как Советский Союз покинул республику, страна снова была уничтожена.

– Российские солдаты, в том числе погибшие 17 сентября, когда был сбит ИЛ-20, приехали в Сирию, чтобы установить мир на нашей земле. В скором времени они вернутся на родину, так как выполнили свою миссию, - подчеркнул Ахмад Хассун. – Есть большая вероятность угрозы распространения террористических сетей из Сирии в соседние страны, Европу, СНГ. Только сплотившись вокруг своих лидеров и работая совместно, мы сможем предотвратить отравление умов разрушительными идеями терроризма и экстремизма.

БЛАГОДАРИМ ВАС ВСЕХ!

Помимо обсуждения двухсторонних отношений, лидеру сирийских суннитов провели экскурсию по одной из самых молодых сургутских церквей — храму Георгия Победоносца. Ахмад Хассун пришёл в восторг и от самого храма, и от его территории, ведь здесь расположены площадки для детских игр и отдыха. Вместе с тем, сирийский гость успел пообщаться и с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

- Верующий человек не убивает. Не может человек верующий одновременно убивать, отнимать жизнь другого и молиться. Об этом мы всегда говорим на проповедях. Мы должны понимать, что каждый человек имеет образ и подобие Божие. Мы должны относиться к любому человеку трепетно, как к иконе, - заметил югорский митрополит.

В качестве признательности Ахмад Хассун подарил митрополиту шкатулку с сирийскими конфетами, а Югорское духовенство в ответ подарило картину с изображением ханты-мансийского храма Вознесения Христова.

- Мы любим и верим во всех, поэтому получили помощь от Югры. Я благодарю здесь уважаемого муфтия и каждого мусульманина Югры, - отметил Верховный муфтий. – Спасибо губернатору Югры, которая отправила в Сирию одежду и лекарства для детей. Мы благодарим вас всех!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Обсуждение двухсторонних отношений было бы неполным без обсуждения экономического сотрудничества между двумя странами. Так, во время визита Верховного муфтия Сирии в Югру губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской республики в РФ Риад Хаддад заметили, что оба региона заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Сейчас Сирия находится на пути восстановления (в том числе и экономики), а российские компании находятся в приоритете для развития международного сотрудничества. По словам Риада Хаддада, некоторые нефтеперерабатывающие компании из Ханты-Мансийска проявили большой интерес к сотрудничеству с Сирией.

- На 63-м международном экономическом форуме в Дамаске присутствовали и российские компании. Помимо нефтеперерабатывающих предприятий, сотрудничать с нами захотели агропромышленные предприятия по поставке пшеницы. Правда, пока из-за технических сложностей договор не был заключён. Тем не менее, наши отношения с Россией, в частности, с Югрой очень важны для нас, - заявил он.

В свою очередь губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова отметила, что регион заинтересован в поставках сирийских фруктов, а сирийские коллеги заинтересованы в поставках леса со стороны Югры.

- Соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Мы получили широкое представление о возможностях такого сотрудничества. Что касается гуманитарной сферы наших отношений, то мы постарались распространить ее действие на людей разных возрастов. Сейчас проводится акция по формированию набора учебников для сирийских детей. Также обращаю внимание на наши контакты и взаимные интересы в области народного творчества и прикладного искусства, - заключила глава региона.