В Тюмени доступ к банкомату заблокировал кот

23 Сент. 10:04 2018-09-23T10:16:24+03:00

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Пост милоты появился сегодня утром в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. Фото активно комментируют подписчики.

Коты известны своей особенностью спать где угодно. Они могут свисать головой вниз с крыш, деревьев, мебели. Спать на спине, раскинув лапы. Сворачиваются в цветочных горшках. Но вот самый непритязательный для сна кот обнаружился в Тюмени. Он вальяжно развалился на одном из многочисленных банкоматов в городе и заблокировал мягкой шерсткой и когтистыми лапками доступ к клавиатуре.

Подписчики группы пришли в восторг от увиденного и активно комментируют и шутят фотографию наглеца.

«Погладьте кот доступа» - пожалуй лучший заголовок для поста придумал тюменец Евгений Минкин.

Чуть меньше лайков набрали «Базилио», «Вход через вискас», «Пин кот» и «Сберкот на выезде».

Отметим, что коты довольно часто мелькают в новостных лентах Тюмени, но вот с позитивными событиями редко.