2018-09-23T17:48:57+03:00
Общество

В Тюмень приедут волонтёры из разных ВУЗов России

Им подготовили насыщенную программу
Алена Кульмухаметова
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Мастер-классы, инклюзивные игры, учебно-методический семинар и проектная сессия для участников, методологический семинар для руководителей команд, дискуссионная площадка ожидает волонтёров из 14 ВУЗов страны в Тюмени.

Университет инклюзивного добровольчества «Про-СО» состоится в Тюмени в центре «Олимпийская ребячка» с 4 по 6 октября. Его посетят студенты из Тюменской, Омской, Томской областей, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Каждая команда представит визитку в творческой форме и организует презентационную площадку, отражающую опыт своего вуза в сфере инклюзивного добровольчества.

В качестве приглашенных гостей и экспертов «Университета инклюзивного добровольчества «Про-СО» выступят представители органов власти региона, члены общественных организаций инвалидов, руководители волонтерских организаций, ведущие ученые и преподаватели вузов, зарубежные эксперты.

В период сессии участники не только получат компетенции в области инклюзии, разработают проект добровольческой деятельности, но и станут членами активного и творческого инклюзивного сообщества студентов.

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