2018-09-23T07:13:41+03:00
Общество

Лучшая медсестра страны работает в Тюмени

Она стала одним из победителей всероссийского конкурса
Алена Кульмухаметова
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Медсестра из Тюмени в тройке лучших медработников РоссииМедсестра из Тюмени в тройке лучших медработников РоссииФото: Татьяна Коркина
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Главная медицинская сестра Тюменского областного противотуберкулезного диспансера Елена Тарасова заняла 2 место в номинации "За верность профессии" Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, Елена начала свой трудовой путь с процедурной медсестры и уже более 13 лет является организатором сестринского дела противотуберкулёзного диспансера. Семь лет она возглавляет специализированную секцию по фтизиатрии Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации.

Отметим, что на заседании центральной конкурсной комиссии определены 24 призера в восьми номинациях третьего Всероссийского конкурса среди среднего медперсонала. В том числе лучший фельдшер, акушерка, медицинская сестра, участковая медсестра, старшая медсестра, лаборант, фармацевт и отдельная – «За верность профессии».

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