Тюменцы сдавали первый в России ИТ-диктант

23 Сент. 06:18 2018-09-23T07:23:12+03:00

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Площадкой для проверки знаний по цифровой грамотности стали филиалы ТюмГУ в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Как сообщает Татьяна Александровна Беляева, директор информационно-образовательного центра «РИО-ЦЕНТР», диктант популяризирует компьютерные технологии.

Проверить свои знания в IT-диктанте откликнулись в основном студенты, учащиеся колледжей, старшеклассники, но были и люди в пенсионного возраста. К примеру, в аудитории Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, в которую вмещается почти 100 человек, свободных мест не было.

Результаты участники IT-диктанта узнают в ближайшие дни из личного сообщения по электронной почте. Самые продвинутые получат призы и сертификаты.

Что любопытно, в России ничего подобного еще не проводилось. Организаторы уверены, что Тюменская область показала, что такого рода диктанты востребованы, их надо проводить регулярно.