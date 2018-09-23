2018-09-23T06:11:51+03:00
Общество

Погода в Тюмени 23 сентября: солнечно и тепло

День подходит для пикника
Алена Кульмухаметова
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Сегодня в Тюмени солнечно и теплоСегодня в Тюмени солнечно и теплоФото: Татьяна Коркина
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Утро выходного воскресного дня, 23 сентября, порадует тюменцев солнечной погодой. Днём станет значительно теплее и прогулки станут комфортными.

В Тюмени утро началось с ясной солнечной погоды с температурой воздуха +7 градусов, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +14, +16 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днём составит +12+17 градусов.

По народному календарю 23 сентября – День Петра и Павла - заготавливали ягоды рябины впрок.

К этому дню созревшая рябина становилась сладкой. Ягоды заготавливали впрок. Из них варили компоты и целебный квас. С помощью рябины боролись с нечистой силой и различными болезнями, в том числе с простудой.

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