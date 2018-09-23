Погода в Тюмени 23 сентября: солнечно и тепло
Утро выходного воскресного дня, 23 сентября, порадует тюменцев солнечной погодой. Днём станет значительно теплее и прогулки станут комфортными.
В Тюмени утро началось с ясной солнечной погоды с температурой воздуха +7 градусов, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +14, +16 градусов.
В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днём составит +12+17 градусов.
По народному календарю 23 сентября – День Петра и Павла - заготавливали ягоды рябины впрок.
К этому дню созревшая рябина становилась сладкой. Ягоды заготавливали впрок. Из них варили компоты и целебный квас. С помощью рябины боролись с нечистой силой и различными болезнями, в том числе с простудой.