2018-09-22T18:13:12+03:00
Общество

Тюменцам предлагают принять участие в празднике для детей-инвалидов

Мероприятия пройдёт 25 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам предлагают принять участие в празднике для детей-инвалидовТюменцам предлагают принять участие в празднике для детей-инвалидовФото: Татьяна Коркина
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Областной центр детей-инвалидов и сирот «Творчество» приглашает тюменцев поучаствовать в празднике «Ограниченные возможности - безграничные способности», который пройдёт 25 сентября в рамках общероссийской программы по доступной среде и инклюзивному образованию.

По информации портала «Вслух.ру» со ссылкой на руководителя центра Людмилу Бочарникову, в одном месте соберутся активные творческие ребятишки с тяжёлыми заболеваниями. С собой можно приносить угощения в виде фруктов и полезных продуктов, а также подарки. Здесь же пройдёт выставка творчества ребят-инвалидов, где будут представлены работы из керамики, рисунки и многие другие. Кроме того, дети с ограниченными возможностями покажут концерт.

По словам Людмилы Бочарниковой, вместе с родителями и законными представителями детей планируется обсуждение значения занятий творчеством для тяжелобольных ребят. Подробности о мероприятии можно узнать лично у руководителя.

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