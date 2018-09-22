22 Сент. 16:35 2018-09-22T16:35:48+03:00

В Тюмени на Челюскинцев «Лада Приора» виляла по мокрой дороге и врезалась в столб Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени в ночь на 22 сентября произошло жёсткое ДТП с участием «Лада Приора» на ул. Челюскинцев. Отечественный автомобиль врезался в столб сразу после съезда с моста.

По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Оба пассажира «Лады» пострадали, у них диагностировали травмы и перелом лодыжки.