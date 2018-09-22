В Тюменской области ждут приезда швейцарского дипломата

22 Сент. 15:25 2018-09-22T15:25:20+03:00

В Тюменской области ожидают приезд Главы дипломатической миссии Швейцарии Ива Россье, который должен прибыть в регион 24-26 сентября 2018. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённость о визите была достигнута в феврале 2018 в Москве. В составе швейцарской делегации также войдут: руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители компаний Energas, Clariant и другие. Вместе с представителями швейцарских компаний тюменские предприятия могут обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках круглого стола Встреча пройдёт 25 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре с 14.30 до 16.30. Фото: pixabay.com

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В Тюменской области ожидают приезд Главы дипломатической миссии Швейцарии Ива Россье, который должен прибыть в регион 24-26 сентября 2018. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённость о визите была достигнута в феврале 2018 в Москве.

В составе швейцарской делегации также войдут: руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители компаний Energas, Clariant и другие. Вместе с представителями швейцарских компаний тюменские предприятия могут обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках круглого стола

Встреча пройдёт 25 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре с 14.30 до 16.30.