2018-09-22T15:25:20+03:00
Экономика

В Тюменской области ждут приезда швейцарского дипломата

Его визит ожидается 24-26 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области ожидают приезд Главы дипломатической миссии Швейцарии Ива Россье, который должен прибыть в регион 24-26 сентября 2018. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённость о визите была достигнута в феврале 2018 в Москве. В составе швейцарской делегации также войдут: руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители компаний Energas, Clariant и другие. Вместе с представителями швейцарских компаний тюменские предприятия могут обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках круглого стола Встреча пройдёт 25 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре с 14.30 до 16.30.В Тюменской области ожидают приезд Главы дипломатической миссии Швейцарии Ива Россье, который должен прибыть в регион 24-26 сентября 2018. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённость о визите была достигнута в феврале 2018 в Москве. В составе швейцарской делегации также войдут: руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители компаний Energas, Clariant и другие. Вместе с представителями швейцарских компаний тюменские предприятия могут обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках круглого стола Встреча пройдёт 25 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре с 14.30 до 16.30.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области ожидают приезд Главы дипломатической миссии Швейцарии Ива Россье, который должен прибыть в регион 24-26 сентября 2018. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённость о визите была достигнута в феврале 2018 в Москве.

В составе швейцарской делегации также войдут: руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители компаний Energas, Clariant и другие. Вместе с представителями швейцарских компаний тюменские предприятия могут обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках круглого стола

Встреча пройдёт 25 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре с 14.30 до 16.30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора