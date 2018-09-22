В Тюменской области мужчина срубил деревья и нажил себе кучу проблем

22 Сент. 14:44 2018-09-22T15:30:02+03:00

В Тюменской области мужчина срубил деревьев и нажил себе кучу проблем Фото: Татьяна Коркина

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Отдел судебных приставов по Бердюжскому и Армизонскому районам возбудил исполнительное производство о взыскании ущерба с 25-летнего местного жителя в пользу регионального департамента лесного комплекса.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области, мужчина незаконно вырубил 30 берёз, решив подзаработать на выходных. Все брёвна он оценил в 18 тыс. рублей и продал жителям соседнего региона. Суд постановил взыскать с него ущерб в размере 135 тыс. рублей за незаконную рубку в крупном размере, правда, отвечать за свои поступки он не собирался.

Судебный пристав-исполнитель арестовал два автомобиля, который принадлежит гражданину. Один из них, кстати, использовался для перевозки краденых деревьев.

- Опасаясь предстоящей оценки автотранспортных средств, местный житель оплатил задолженность в полном объеме, - рассказали в ведомстве.