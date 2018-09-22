Тюменцы могут поздравить с 80-летием писателя Владислава Крапивина

22 Сент. 14:22 2018-09-22T14:22:13+03:00

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Тюменский писатель Владислав Крапивин, известный своими многочисленными произведениями, получит к своему 80-летию почти 30 поздравлений от детей и взрослых. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в Тюмень доставили открытки, которые проиллюстрированы екатеринбургскими подростками по мотивам повестей писателя.

Юные художники сами упаковывали открытки в конверты и передали почтовикам. В Тюмень открытки доставили в библиотеку им. К. Лагунова на Тульской. До 1 октября поклонники творчества Крапивина смогут оставить свои поздравления земляку или проиллюстрировать его произведения.

Все подарки обязательно передадут юбиляру в день его рождения 14 октября.