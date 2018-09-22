Тюменские байкеры сделают «мимимишные» фото с собачками и кошечками

22 Сент. 13:27 2018-09-22T13:27:38+03:00

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Тюменские мотоциклисты могут принять участие в фотосессии с животными, которая пройдёт завтра, 23 сентября, в 13 часов на площади у ЦУМа. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на организаторов, акция пройдёт в поддержку фестиваля «Рок в защиту животных».

Байкеров будут ждать такие породы животных, как той-терьеры, шпицы, стаффы, а также беспородные собаки и кошки. Всем этим животным нужен хозяин: сейчас за ними присматривают волонтёры «Потеряшек», «ЖИВИ» и «Верный друг». По словам зоозащитницы Дарьи Григорьевой, с помощью фотосессии «хвостики» растопят самые чёрствые сердца.

- Байк и рок - одна стихия. Два стиля жизни яркие, в них мощь и сила, где-то даже, кажется, грубость. А с помощь фотосессии мы покажем, что это лишь на первый взгляд. Фото будет излучать тепло, заботу, трепет, счастье, любовь, - отметила она.

Отметим, фотографии дадут шанс привлечь внимание к проблеме бездомных животных.